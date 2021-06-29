Купер: это финал, ребята бьются, несмотря на травмы. К счастью, мы добиваемся успеха

Главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил о состоянии здоровья форварда клуба Алекса Киллорна, а также об игре Никиты Кучерова после первого матча финала Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:1).
«На данный момент у меня нет новой информации, но он не смог продолжать матч. Надеюсь, что завтра с ним всё будет в порядке. На сколько близка игра команды была к идеальной? Ох, я даже не знаю. Думаю, что каждая выигранная игра идеальна, так что, возможно, моя оценка немного отличается.
Кучеров – ключевой игрок нашей команды, все носят свой вклад, и вы знаете, какой вклад вносит Куч. Ребята бьются, несмотря на травмы. Когда видишь, через что проходят игроки, это вдохновляет. Ты должен это делать, чтобы был шанс на победу. Он это делает, и сегодня был вознаграждён за это. Это финал, все играют с травмами. К счастью для нашей команды, мы добиваемся успеха, потому что все с этим справляются. Это здорово для команды», — заявил Купер.
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