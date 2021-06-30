Кейн – Капризову: шанс выиграть «Колдер» бывает лишь раз в жизни. Мои поздравления, Кирилл
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился воспоминаниями о сезоне-2007/2008, когда он стал обладателем «Колдер Трофи» – награды, ежегодно вручаемой лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ.
«Тот сезон для меня был особенным, ведь шанс стать лучшим новичком лиги бывает лишь раз в жизни.
Мне тогда здорово помог Джонатан Тэйвс, да и другие одноклубники, и тот год получился для меня особенным. Партнёры помогли мне взять награду, я был очень счастлив.
Как счастлив и теперь объявить, что в 2021 году этот трофей получает Капризов. Мои поздравления, Кирилл!» – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ на русском языке.
В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко.
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