Кейн – Капризову: шанс выиграть «Колдер» бывает лишь раз в жизни. Мои поздравления, Кирилл

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился воспоминаниями о сезоне-2007/2008, когда он стал обладателем «Колдер Трофи» – награды, ежегодно вручаемой лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ.

«Тот сезон для меня был особенным, ведь шанс стать лучшим новичком лиги бывает лишь раз в жизни.



Мне тогда здорово помог Джонатан Тэйвс, да и другие одноклубники, и тот год получился для меня особенным. Партнёры помогли мне взять награду, я был очень счастлив.



Как счастлив и теперь объявить, что в 2021 году этот трофей получает Капризов. Мои поздравления, Кирилл!» – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ на русском языке.

В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко.