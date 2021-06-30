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Фетисов — о Капризове: тяжело стать лучшим новичком, но ещё тяжелее стать лучшим игроком

Фетисов — о Капризове: тяжело стать лучшим новичком, но ещё тяжелее стать лучшим игроком
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова с получением приза лучшему новичку сезона НХЛ.

«Молодец, поздравляю его! Выиграл Олимпиаду для страны, поехал в НХЛ, заявил о себе. Хочу пожелать ему хорошей карьеры, чтобы все планы, которые он наметил, осуществились. В НХЛ никого просто так не признают, поэтому сомнений в заслуженности его успеха нет.

Для этого нужно много чего уметь, стараться, поэтому надеюсь, что это первое признание поможет ему нацелиться на большие результаты — это очень непросто. Очень тяжело стать лучшим новичком, но ещё тяжелее стать лучшим хоккеистом на протяжении всей карьеры, поэтому я ему и пожелал, чтобы всё сложилось», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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