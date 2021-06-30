Нападающий «Тампы» Алекс Киллорн пропустит второй матч с «Монреалем» из-за травмы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии здоровья форварда клуба Алекса Киллорна в преддверии второго матча финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1-0).
Наставник «молний» сообщил, что нападающий пропустит второй матч с «Канадиенс», отмечает североамериканский журналист Брайан Бёрнс на своей странице в «Твиттере».
Псле первого матча финала Кубка Стэнли с «Монреалем» (5:1) Купер сообщил, что Киллорн не смог продолжить матч и что он надеется, что нападающий вернётся к следующей встрече.
Напомним, в первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф — 1-0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос.
- 30 июня 2021
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