Армиа выйдет в составе «Монреаля» на матч с «Тампой». Ранее его вывели из COVID-протокола

Нападающий «Монреаля Канадиенс" Йоэль Армиа примет участие во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».



Финский хоккеист заменит в составе Джейка Эванса, который сыграл 11:55 в первой встрече серии.



Ранее Армиа был выведен из COVID-протокола.



В текущем плей-офф финский нападающий принял участие в 17 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал три результативных передачи.

Напомним, в первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф — 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. За «Канадиенс» единственный гол забил Бен Шьяро.