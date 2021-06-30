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Армиа выйдет в составе «Монреаля» на матч с «Тампой». Ранее его вывели из COVID-протокола

Армиа выйдет в составе «Монреаля» на матч с «Тампой». Ранее его вывели из COVID-протокола
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Нападающий «Монреаля Канадиенс" Йоэль Армиа примет участие во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Финский хоккеист заменит в составе Джейка Эванса, который сыграл 11:55 в первой встрече серии.

Ранее Армиа был выведен из COVID-протокола.

В текущем плей-офф финский нападающий принял участие в 17 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал три результативных передачи.

Напомним, в первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1 и повела в серии плей-офф — 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (2) и Стивен Стэмкос. За «Канадиенс» единственный гол забил Бен Шьяро.

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