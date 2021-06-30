Новичок «Северстали» Егор Рыков рассказал, боялся ли идти к Андрею Разину

Защитник Егор Рыков прокомментировал свой переход из ЦСКА в череповецкую «Северсталь».
«Этим переходом занимался мой агент. Мне сложно что-то сказать о ходе переговоров. Был ли я заинтересован в переходе? Это хоккейная жизнь. Знаете, я вообще не такой человек, который к городам, клубам или другим людям относится с пренебрежением. Везде есть свои плюсы.
Боялся ли идти к Андрею Разину? Нет, конечно! Это наша работа. Нужно стараться везде выполнять требования. У меня нет никаких предубеждений к главному тренеру. Общался ли с ним? Пока ещё не успел.
Почему согласился на предложение «Северстали»? Там собрана хорошая команда, сильно проведшая прошлый сезон. Конечно, хотелось бы получить несколько иную роль, игру в большинстве. Но я не загадываю. Всё будет зависеть от моей работы. Мы еще даже не приступили к тренировкам», — цитирует Рыкова официальный сайт КХЛ.
- 30 июня 2021
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