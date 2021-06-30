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Капризову отдали 99 первых мест из 100 в голосовании за «Колдер Трофи»

Капризову отдали 99 первых мест из 100 в голосовании за «Колдер Трофи»
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24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов выиграл индивидуальную награду «Колдер Трофи», вручаемую лучшему новичку по итогам регулярного сезона НХЛ.

Россиянин занял первое место по итогам голосования журналистов.

Как сообщает ассоциация профессиональных журналистов, Капризов набрал 997 очков при 99 первых местах из 100.

Единственный, кто не поставил Капризова на первое место, оказался журналист из Швеции Пер Бьюрман, представляющий издание Aftonbladet. Он отдал первое место форварду «Даллас Старз» Джейсону Робертсону.

В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провёл 55 матчей и набрал 51 (27+24) очко. Робертсон в 51 матче набрал 45 (17+28) очков. Что касается Недельковича, то он в 23 матчах регулярного чемпионата одержал 15 побед. Процент отражённых бросков составил 93,2.

«Его главная цель — завоевать Кубок Стэнли». Капризов выиграл первый трофей в НХЛ «Его главная цель — завоевать Кубок Стэнли». Капризов выиграл первый трофей в НХЛ
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