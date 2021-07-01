«Монреалю» отказали в увеличении посещаемости на домашние матчи финала Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» получил отказ от органов здравоохранения Квебека на запрос по увеличению посещаемости на домашние матчи финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает журналист Дэн Розен в «Твиттере».

Источник отмечает, что «Монреаль» запрашивал увеличение допустимой квоты с 3,5 тыс. до 10,5 тыс.

За последние сутки в США было выявлено около 10 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а в Канаде – 588. При этом за несколько часов до начала второй встречи стало известно, что «Тампе» разрешили заполнить домашний стадион на 100 % от его проектной вместимости. Таким образом, игру смогли посетить 18 600 болельщиков. В первой игре серии на трибунах «Амали-Арены» присутствовали 16 300 зрителей.



Напомним, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала вторую победу над «Монреаль Канадиенс» (3:1) и повела в серии со счётом 2-0. Следующие две игры пройдут на домашней арене «Монреаля», а ближайшая игра состоится в ночь на субботу, 3 июля. Начало – 3:00 мск.