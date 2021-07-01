«Автомобилист» продлил контракт с Хрипуновым

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с воспитанником Степаном Хрипуновым, сообщает официальный сайт клуба. Двустороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.

За главную команду «Автомобилиста» хоккеист выступает, начиная с сезона-2017/2018. Всего Хрипунов сыграл за екатеринбуржцев в 121-м матче КХЛ, в которых набрал 23 очка: забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач.

В прошедшем сезоне КХЛ Хрипунов провёл за «Автомобилист» 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка (1+1). В плей-офф на его счету одна результативная передача в пяти матчах.

Также в прошедшем сезоне форвард выступал за фарм-клуб «Автомобилиста» – «Горняк» – выступающий в ВХЛ. За «горняков» игрок провёл три матча в регулярке.