«Автомобилист» продлил контракт с Хрипуновым
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Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с воспитанником Степаном Хрипуновым, сообщает официальный сайт клуба. Двустороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.
За главную команду «Автомобилиста» хоккеист выступает, начиная с сезона-2017/2018. Всего Хрипунов сыграл за екатеринбуржцев в 121-м матче КХЛ, в которых набрал 23 очка: забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач.
В прошедшем сезоне КХЛ Хрипунов провёл за «Автомобилист» 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка (1+1). В плей-офф на его счету одна результативная передача в пяти матчах.
Также в прошедшем сезоне форвард выступал за фарм-клуб «Автомобилиста» – «Горняк» – выступающий в ВХЛ. За «горняков» игрок провёл три матча в регулярке.
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