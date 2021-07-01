Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый тренер «Баффало» Гранато: это больше, чем просто шанс — это обязательство

Новый тренер «Баффало» Гранато: это больше, чем просто шанс — это обязательство
Комментарии

Новый главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато поделился эмоциями от назначения на должность.

«Это невероятный шанс для меня, но я чувствую, что это больше, чем просто шанс. Это обязательство. Я чувствую ответственность перед всеми людьми, которые поддерживают «Сэйбрз», работают на благо клуба, также перед игроками, которые сражаются за нас, и перед персоналом, делающим невероятную работу – в общем, перед всеми теми, кто участвует в жизни «Баффало».

Я действительно чувствую, какую важную работу мне нужно проделать на этом посту, но я с нетерпением жду начала работы», — цитирует Гранато официальный твиттер-аккаунт «Баффало».

Напомним, Гранато присоединился к «Сэйбрз» в качестве помощника главного тренера перед началом сезона-2019/2020.

Новость по теме
«Баффало» назначил Гранато главным тренером команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021