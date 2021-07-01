Новый тренер «Баффало» Гранато: это больше, чем просто шанс — это обязательство
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Новый главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато поделился эмоциями от назначения на должность.
«Это невероятный шанс для меня, но я чувствую, что это больше, чем просто шанс. Это обязательство. Я чувствую ответственность перед всеми людьми, которые поддерживают «Сэйбрз», работают на благо клуба, также перед игроками, которые сражаются за нас, и перед персоналом, делающим невероятную работу – в общем, перед всеми теми, кто участвует в жизни «Баффало».
Я действительно чувствую, какую важную работу мне нужно проделать на этом посту, но я с нетерпением жду начала работы», — цитирует Гранато официальный твиттер-аккаунт «Баффало».
Напомним, Гранато присоединился к «Сэйбрз» в качестве помощника главного тренера перед началом сезона-2019/2020.
Новость по теме«Баффало» назначил Гранато главным тренером команды
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