Главный тренер «Монреаля» Дюшарм будет руководить командой в 3-м матче финала Кубка Стэнли

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм вернётся к третьему матчу финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-2).
«Насколько я понимаю, он вернётся на арену завтра первым же делом и будет готов работать так же, как это было до того момента, как он был вынужден уйти», — цитирует помощника Дюшарма Люка Ричардсона официальный сайт НХЛ.
Главный тренер «Монреаля» сдал положительный тест на коронавирус 18 июня и должен был оставаться в карантине 14 дней. Он пропустил последние четыре матча полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», а также первые две игры финала.
Дюшарм стал тренером «Канадиенс» 24 февраля после увольнения Клода Жюльена. С ним «Монреаль» занял четвёртое место в Северном дивизионе, завоевав последнее место в плей-офф. В первом раунде плей-офф «Канадиенс» переиграли «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), во втором раунде справились с «Виннипег Джетс» (4-0), а в третьем со счётом 4-2 обыграли «Голден Найтс».
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