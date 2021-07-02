Кит может перейти в «Сиэтл». Он 16 лет провёл в «Чикаго»

Защитник Данкан Кит может перейти в «Сиэтл Кракен», сообщает The Hockey News.

Ранее стало известно, что «Чикаго Блэкхоукс», за который выступает игрок обороны, ищет варианты обмена 37-летнего хоккеиста.



Отмечается, что одним из главных претендентов на Кита называется именно «Сиэтл».



Соглашение защитника рассчитано до конца сезона-2022/2023. Заработная плата игрока обороны «Чикаго» составляет около $ 5,5 млн.



37-летний защитник выступает за «Блэкхоукс» с 2005 года.



В нынешнем сезоне Данкан Кит принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач при показателе полезности "-13" и 30 минутах штрафного времени.