Кит может перейти в «Сиэтл». Он 16 лет провёл в «Чикаго»
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Защитник Данкан Кит может перейти в «Сиэтл Кракен», сообщает The Hockey News.
Ранее стало известно, что «Чикаго Блэкхоукс», за который выступает игрок обороны, ищет варианты обмена 37-летнего хоккеиста.
Отмечается, что одним из главных претендентов на Кита называется именно «Сиэтл».
Соглашение защитника рассчитано до конца сезона-2022/2023. Заработная плата игрока обороны «Чикаго» составляет около $ 5,5 млн.
37-летний защитник выступает за «Блэкхоукс» с 2005 года.
В нынешнем сезоне Данкан Кит принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач при показателе полезности "-13" и 30 минутах штрафного времени.
Новость по темеКит может покинуть «Чикаго», он выступает за клуб с 2005 года
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