Андрей Василевский близок к повторению достижения голкипера Тюрка Броды 80-летней давности

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска из 35, продлив личную победную серию в матчах с «Монреалем» до 11 матчей (с учётом регулярного чемпионата НХЛ). Российский вратарь стал всего третьим голкипером в истории лиги, кому удалось одержать 11 побед кряду в матчах с «Канадиенс».

Василевский близок к повторению достижения голкипера Тюрка Броды 80-летней давности. Канадский вратарь защищал ворота «Торонто Мэйпл Лифс», и в сезонах 1939-1941 ему удалось 12 раз подряд переиграть «Монреаль». Также 12 матчей подряд у «Монреаля» выиграл Алек Коннелл (1925-1927).

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 5:1 и 3:1. Шестой матч серии пройдёт 6 июля.