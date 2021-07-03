«Тампа» забила 14 голов в первых трёх матчах финала Кубка Стэнли. Это 8-й случай за 77 лет

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 6:3 и повела в серии плей-офф – 3-0.
В трёх матчах серии «Лайтнинг» забросили в ворота «Канадиенс» 14 шайб.
Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», это 8-й показатель, начиная с сезона-1943/1944.
Больше в первых трёх матчах финала забивали «Нью-Йорк Айлендерс» в 1981 году (19 голов «Миннесоте Уайлд», итог серии — 4-1), «Монреаль» в 1973 году (16 голов «Чикаго Блэкхоукс», итог серии — 4-2), «Бостон Брюинз» в 1970 году (16 голов «Сент-Луис Блюз», итог серии — 4-0), «Айлендерс» в 1982 году (15 голов «Ванкувер Кэнакс», итог серии — 4-0).
Столько же — «Детройт Ред Уингз» в 1997 году (14 голов «Филадельфии Флайерз», итог серии — 4-0), «Колорадо Эвеланш» в 1996 году (14 голов «Флориде Пантерз», итог серии — 4-0), «Монреаль» в 1977 году (14 голов «Бостону», итог серии — 4-0).
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