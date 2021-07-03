«Эдмонтон» интересуется Китом. Клуб хочет, чтобы «Чикаго» удержал часть его зарплаты

«Эдмонтон Ойлерз» готов к сделке с «Чикаго Блэкхоукс», чтобы получить защитника Данкана Кита.
«Эдмонтон» интересуется им, но только за правильную цену и при правильных обстоятельствах», — приводит слова источник из «Ойлерз» The Athletic.
Сообщается, что «нефтяники» хотели бы, чтобы «Блэкхоукс» удержали часть средней зарплаты Кита или взяли на себя один из «плохих» контрактов «Эдмонтона».
При этом в канадском клубе не ожидают, что «Чикаго» будет готов легко расстаться с Китом. Ранее сообщалось, что игрок заинтересован в переезде в Западную Канаду или западное побережье Тихого океана, чтобы быть ближе к семье, которая живёт в провинции Британская Колумбия.
Срок соглашения Кита с кэпхитом $ 5,538 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023. Защитник, которому вскоре исполнится 38 лет, играет за «Чикаго» с 2005 года.
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