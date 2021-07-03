Пашков: «Куньлунь» — обуза для КХЛ при всем моём уважении к Китаю и геополитике

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о текущей ситуации в китайском клубе КХЛ «Куньлунь», выступающем в Мытищах.



«Судя по последним заявлениям, наши власти собираются оптимизировать количество легионеров, что само по себе вопрос спорный, особенно в олимпийский сезон, когда ни в коем случае нельзя понижать соревновательный уровень.



А тут в Мытищах мы имеем команду, собранную в основном из второсортных североамериканских китайцев и европейцев. Ладно бы это был клуб уровня «Йокерита», который в спортивном плане работает на подъём лиги. Но нет, «Куньлунь» по большому счёту обуза для КХЛ при всем моём уважении к Китаю и геополитике. Считаю, в олимпийский сезон, когда нам в хоккее нужна максимальная конкуренция, нельзя позволять себе иметь таких статистов.



Что посоветую «Куньлуню»? Три-четыре года назад этот клуб вызывал какой-то интерес, но сейчас в Мытищах легионеры на льду и на лавке никому не будут интересны. Считаю, китайских игроков нужно оставлять, они необходимы своей олимпийской сборной, но сомнительных легионеров надо заменять россиянами.



Много говорят о проблемах отечественной тренерской школы, но на самом деле её представителям просто не доверяют. Да, у новичка Алексея Ковалёва в прошлом сезоне в «Куньлуне» не получилось, но зачем на его место везти очередного финна или канадца? Во всяком случае у меня есть две конкретные кандидатуры.



До открытия подготовительных лагерей остаются считаные недели, с составом у «Куньлуня» проблемы, поэтому тут нужен опытный пожарный, желательно с опытом работы в Мытищах и в «Куньлуне». Поэтому напрашиваются две такие кандидатуры — Сергей Светлов и Юрзинов-младший», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.