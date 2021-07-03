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Вудкрофт: следующие семь недель будут очень важными для всех нас

Вудкрофт: следующие семь недель будут очень важными для всех нас
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Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт поделился мнением о том, как будет совмещать работу.

«Проводить два подготовительных сбора вместе будет нелегко, но уверен, что мы справимся. В любом случае пересечения в подготовке будут. Очень важно, чтобы был хороший результат. Должно быть понятно, что всё это мы делаем не зря.

В последние пару недель плотно общаемся с остальными тренерами. Сейчас уже на финальной стадии подготовки к началу сбора. Думаю, что планы работы будут пересекаться. И наша задача — избежать разного рода помех.

Много игроков нужно просмотреть за это короткое время. Знаю, что весь тренерский штаб готов работать с полной ответственностью. Следующие семь недель будут очень важными для всех нас. Хотим порадовать всех белорусских болельщиков, — цитирует Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».

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