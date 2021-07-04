Экс-защитник «Трактора» Мамаев приехал на просмотр в «Могилёв»

Российский защитник Данил Мамаев приехал на просмотр в «Могилёв», сообщает «Белорусский хоккей».

Как сообщает источник, об этом рассказал агент хоккеиста.



В минувшем сезоне 27-летний защитник не прошёл просмотр в новополоцком «Химике», после чего отправился в чемпионат Турции.



Также Мамаев провёл два сезона в КХЛ в челябинском «Тракторе». В 87 играх Континентальной хоккейной лиги хоккеист набрал четыре очка, причём все — за результативные передачи. Показатель полезности игрока составил "-2".

Ранее защитник выступал за «Стальных Лис» с 2010 по 2014 год, был в системе челябинского «Трактора» с 2014 по 2018 год, где играл не только за основную команду, но и за команду Молодёжной хоккейной лиги – «Белые Медведи», а также за клуб из Высшей хоккейной лиги – «Челмет».

Кроме того, хоккеист играл за «Бейбарыс», «Ермак», «Порубу» и ХК «Ростов».