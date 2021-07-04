Вице-президент НХЛ — о вручении Кубка Стэнли: мы работаем в непредсказуемом виде спорта

Руководитель департамента НХЛ по организации мероприятий, вице-президент лиги Стив Майер сообщил о специфике подготовки лиги к церемонии вручения Кубка Стэнли.



Отметим, что в случае победы «Тампы» в гостевом четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (3-0), церемония состоится сразу после игры. Также возможен сценарий, при котором вручение трофея пройдёт после пятого матча в Тампе.



«Мы всегда работаем в формате «либо это, либо то». Один из вариантов, над которыми мы трудились сегодня, не случится, а вот другой будет претворён в жизнь.



Такова суть нашей работы. Мы работаем в абсолютно непредсказуемом виде спорта, поэтому всегда живём сегодняшним днем. И это одна из причин, почему наша работа является такой интересной.



Кому-то приходится вылетать на место раньше других. Все понимают, что приходится жертвовать личным комфортом, но это делается для того, чтобы помочь коллегам. Поэтому некоторым приходится возвращаться раньше.



Мы работаем как одна команда, понимаем, что такова наша работа, и мы её делаем. Непредсказуемость всегда интересна. Заставляет всех быть в тонусе», – сказал Майер.

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