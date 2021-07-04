Дюшарм — о 0-3 с «Тампой»: мы уже попадали в аналогичную ситуацию, но нашли путь к успеху

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм прокомментировал предстоящий четвёртый матч финала Кубка Стэнли с «Тампой» (0-3).
«Мы уже сталкивались с подобной ситуацией ранее. Мы помним, как проигрывали 1-3 в серии первого раунда против „Торонто“. Тогда мы попали в аналогичную ситуацию, однако в какой-то момент нашли путь к успеху.
Мы знаем, что нам нужно улучшить в нашей игре, и раньше нам это удавалось. «Тампа» заслуживает похвалы. Они усложнили нам задачу. Но мы знаем о тех корректировках, которые нам необходимо внести в свою игру. Мы знаем, какой эффект можем оказать на ход матча. Другие 29 команд лиги уже не играют. Мы же всё еще живы и постараемся максимально использовать свой шанс.
На мой взгляд, забить первый гол очень важно в матче против любой команды. В то же время нельзя прекращать играть, если не удаётся забросить первую шайбу. Безусловно, нам нужно правильным образом организовать старт.
Кэри — наш человек, и он будет играть в понедельник. Вы можете показывать пальцем на того или другого игрока, но хоккей — командный вид спорта. И в понедельник нам понадобятся усилия всех 20 парней, чтобы показать свою лучшую игру. Вот и всё», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ.
Четвёртый матч между «Тампой» и «Монреалем» пройдёт во вторник, 9 июля. Начало – в 3:00 мск.
- 4 июля 2021
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