Купер ответил на слухи, что «Лайтнинг» проиграет «Монреалю», чтобы забрать Кубок в Тампе

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отреагировал на слухи о том, что «молнии» могут специально проиграть в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (0-3), чтобы оформить чемпионство на домашней площадке.
«Ни на секунду. Ни на одну секунду эта идея не появлялась в нашей раздевалке. В прошлом году мы уже проходили подобное. Мы имели шанс закончить серию с «Айлендерс», но не сделали это сразу. Мы могли обыграть «Даллас» в пятом матче финала — и тоже не сумели. Откладывать что-то на потом — не самое разумное занятие. Уверяю вас, игроки живут только завтрашним матчем», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, четвёртый матч серии между «Тампой» и «Монреалем» (3-0) состоится во вторник, 6 июля. Начало — в 3:00 мск.
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