«Колорадо» повторит любой оффершит Макара. Он был номинантом на звание лучшего защитника

«Колорадо Эвеланш» провёл предварительные переговоры с защитником Кейлом Макаром, чей контракт новичка подходит к концу, сообщает The Athletic.



22-летний хоккеист получит статус ограниченно свободного агента. Другие клубы могут попробовать подписать игрока, предложив ему контракт, но «Эвеланш» намерены повторить любой оффершит.



Оффершит вступает в силу, только если игрок согласится его подписать. В этом случае у его бывшей команды есть неделя, чтобы повторить предложение либо отказаться и получить компенсацию в виде пиков, которая определяется исходя из среднегодовой зарплаты игрока.



В прошлом сезоне Макар набрал 44 (8+36) очка в 44 матчах. Он вошёл в тройку претендентов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику НХЛ.

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