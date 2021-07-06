Купер: я был бы невероятно разочарован, если бы «Монреаль» сегодня безропотно сдался

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 3-1).



«Что бы мы могли сегодня сделать иначе? Не попадать столько раз в штанги. Шайба находила вуть в ворота, но сегодня этого не случилось. У нас было достаточно шансов выиграть матч, но мы этого не сделали. Если позволяешь сопернику держаться в игре слишком долго, он до тебя доберётся. Можем ли мы сделать что-то подобное тому, как мы после поражения выиграли шестой матч финала в прошлом году? Нельзя вспомнить свой опыт и сказать, что сейчас мы победим. Надо работать на это. В шестом матче с «Далласом» мы сыграли чётко, показали выдающуюся игру от начала и до конца. То же самое – седьмой матч с «Айлендерс», как по учебнику. Мы играли невероятно здорово в этих ситуациях, но сделать это помогала рабочая этика. Надо работать, победу в Кубке Стэнли надо заслужить, другие команды тебе его не подарят.



Я был бы невероятно разочарован, если бы «Монреаль» сегодня безропотно сдался. Это гордая команда, которая сегодня, как и мы, вышла играть на победу. Всё сводится к тому, что с каждым матчем надо выкладываться всё больше. Не получится выйти на следующий матч и сказать: «Мы победим, потому что дома». Да ни за что! Если будем играть отчаянно, мне нравятся наши шансы. Мы делали это раньше.



Болельщики были бы рады, если бы сегодня мы вернулись домой с Кубком Стэнли. Если ты выигрываешь дома – это вишенка на торте, но нельзя говорить, что у нас преимущество, потому что мы будем играть дома. Наши фанаты заслуживают того, чтобы отпраздновать победу на домашнем льду, но нет никаких гарантий. Возможно, так суждено быть, но командам всё ещё надо сыграть. А победитель определяется на льду. Надеюсь, мы сможем преподнести своим фанатам этот подарок», — сказал Купер.