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Андерсон: сегодня Кэри был стеной и дал нам шанс победить в овертайме

Андерсон: сегодня Кэри был стеной и дал нам шанс победить в овертайме
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон поделился мнением об игре голкипера Кэри Прайса в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3).

«Сегодня Кэри был стеной и дал нам шанс победить в овертайме», – цитирует Андерсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

После четырёх матчей «Тампа» ведёт в серии со счётом 3-1. В следующем, пятом матче, команды сыграют 8 июля в 3:00 мск. Встреча пройдёт в Тампе.

За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов.

Ранее Прайс занял третье место в голосовании за лучшего голкипера Национальной хоккейной лиги по версии хоккеистов.

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