Секстон: был бы не против снова сыграть под 42-м номером
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Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон поделился эмоциями после возвращения в нижнекамский клуб.
«Я буду очень взволнован и горжусь тем, что снова надену джерси «Нефтехимика». Нижнекамск – это особенное место для меня. Здесь я провёл пять сезонов и теперь с нетерпением жду шестого.
Не знаю, какой номер выберу в этом сезоне. Конечно, я был бы не против снова сыграть под номером 42.
Смотрел ли матчи чемпионата мира? Этим летом я смотрел почти все игры плей-офф НХЛ. Было здорово наблюдать за высоким уровнем хоккея. За чемпионатом мира я не очень внимательно следил из-за разницы во времени. В другие годы я гораздо больше смотрел чемпионат мира, чем в этом году», – цитирует форварда официальный сайт «Нефтехимика».
Новость по темеДэн Секстон вернулся в «Нефтехимик»
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