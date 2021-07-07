Секстон: был бы не против снова сыграть под 42-м номером

Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон поделился эмоциями после возвращения в нижнекамский клуб.

«Я буду очень взволнован и горжусь тем, что снова надену джерси «Нефтехимика». Нижнекамск – это особенное место для меня. Здесь я провёл пять сезонов и теперь с нетерпением жду шестого.



Не знаю, какой номер выберу в этом сезоне. Конечно, я был бы не против снова сыграть под номером 42.



Смотрел ли матчи чемпионата мира? Этим летом я смотрел почти все игры плей-офф НХЛ. Было здорово наблюдать за высоким уровнем хоккея. За чемпионатом мира я не очень внимательно следил из-за разницы во времени. В другие годы я гораздо больше смотрел чемпионат мира, чем в этом году», – цитирует форварда официальный сайт «Нефтехимика».