Секстон: в России есть вещи, которые в США не так понимают. Мне нравится жить в России

Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон высказался о жизни в России.

«Какие мифы о стране подтвердились и вообще какой представляется для меня Россия? Я прожил в России восемь лет, и, кажется, с каждым годом становится всё лучше и лучше. Мне там очень нравится, и я люблю играть в КХЛ.



В России определённо есть вещи, которые в США неправильно понимают, и я всегда рассказываю людям, как мне нравится играть и жить в России.



Ко мне очень хорошо относятся как к американцу, живущему в России», — цитирует форварда официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним, ранее американский нападающий Дэн Секстон подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком». Хоккеист уже выступал за клуб с сезона-2013/2014 по чемпионат-2017/2018. Последние три сезона форвард провёл в «Автомобилисте».