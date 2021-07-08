«Тампа» выиграла 15 матчей подряд после поражения в предыдущем матче плей-офф НХЛ

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.
В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон. 24-летний нападающий отличился на 34-й минуте матча, результативными передачами отметились защитники Райан Макдона и Дэвид Савар. Эта победа стала 15-й подряд для подопечных Джона Купера за последние два плей-офф НХЛ после поражения в предыдущем матче. Таким образом «молнии» ни разу в двух чемпионских сезонах кряду не потерпели два поражения кряду. В последний раз они потерпели серию поражений в ходе плей-офф в 2019 году, когда в первом раунде проиграли «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).
Форвард «Тампы» Патрик Марун стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он победил с «Сент-Луис Блюз», в 2020 и 2021 году – с «Тампой». Таким образом, 33-летний американец стал первым игроком со времен династии «Айлендерс» (четыре титула подряд с 1980 по 1983 годы), выигравшим Кубок Стэнли трижды подряд.
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