«Тампа» опубликовала фото из победной раздевалки

«Тампа-Бэй Лайтнинг», обыгравшая в финале Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» (4-1), в официальном «Твиттере» команды выложила победные фотографии из раздевалки.
«Праздничные картинки, которые вы так долго ждали», – таким текстом сопровождается пост с фотографиями.
В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1. Лучшим игроком турнира был признан голкипер Андрей Василевский.
В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.
Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» – 4-2.
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