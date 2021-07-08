Марун: я снова со льда позвонил сыну, хотел, чтобы он это прочувствовал

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли-2021.

«Я снова прямо со льда позвонил сыну. Хотел, чтобы он тоже всё это прочувствовал. Мне невероятно повезло быть частью великолепных команд, которые прошли путь от и до. Вроде бы выигрываю уже не в первый раз, но эмоции всё равно невозможно сдержать. Я, если честно, натурально разрыдался за 1:40 до конца, глядя как пластаются ребята в обороне, удерживая счет», – цитирует Маруна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Марун третий раз подряд выиграл Кубок Стэнли. В 2019 году он стал победителем турнира в составе «Сент-Луис Блюз», а в 2020 и 2021 – выиграл трофей с «Тампой».

Напомним, что в пятом матче «Лайтнинг» обыграли «Монреаль Канадиенс» (1:0).