«Спартак» подписал контракт с Дмитрием Кугрышевым

Московский «Спартак» обьявил о подписании контракта с форвардом Дмитрием Кугрышевым, сообщают красно-белые в официальном «инстаграме». Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Последние три сезона нападающий играл за уфимский «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате-2020/2021 Кугрышев провёл 57 матчей и набрал в них 30 очков: забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф на счету игрока один гол в девяти встречах.

Ранее хоккеист выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз» за фарм-клуб «Херши Беарз», а также играл в ЦСКА, «Сибири», и «Авангарде».

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По итогам прошлого сезона «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА (0-4).