После завершения финала Кубка Стэнли стал известен порядок проведения первого раунда драфта НХЛ 2021 года, сообщает официальный сайт лиги.



Первые 15 выборов были определены в лотерее драфта НХЛ, которая проводилась 2 июня. «Баффало Сэйбрз» выиграл лотерею и получил право первого выбора, «Сиэтл Кракен», который начнёт выступление в лиге в следующем сезоне, — второй.



Первый раунд драфта НХЛ-2021:



1. «Баффало Сэйбрз».

2. «Сиэтл Кракен».

3. «Анахайм Дакс».

4. «Нью-Джерси Дэвилз».

5. «Коламбус Блю Джекетс».

6. «Детройт Ред Уингз».

7. «Сан-Хосе Шаркс».

8. «Лос-Анджелес Кингз».

9. «Ванкувер Кэнакс».

10. «Оттава Сенаторз».

11. «Чикаго Блэкхоукс».

12. «Калгари Флэймз».

13. «Филадельфия Флайерз».

14. «Даллас Старз».

15. «Нью-Йорк Рейнджерс».

16. «Сент-Луис Блюз».

17. «Виннипег Джетс».

18. «Нэшвилл Предаторз».

19. «Эдмонтон Ойлерз».

20. «Бостон Брюинз».

21. «Миннесота Уайлд».

22. «Детройт Ред Уингз» (пик от «Вашингтон Кэпиталз»).

23. «Флорида Пантерз».

24. «Коламбус» (пик от «Торонто Мэйпл Лифс»).

25. «Миннесота» (от «Питтсбург Пингвинз»).

26. «Каролина Харрикейнз».

27. «Колорадо Эвеланш».

28. «Нью-Джерси» (пик от «Нью-Йорк Айлендерс»).

29. «Вегас Голден Найтс».

30. «Монреаль Канадиенс».

31. «Коламбус Блю Джекетс» (пик от «Тампа-Бэй Лайтнинг»).



«Аризона Койотс» лишена права выбора за нарушение правил проведения комбинированных тестов НХЛ в сезоне-2019/2020.

Новость по теме Журналист The Athletic Уилер представил свой топ-100 драфта НХЛ-2021