Киллорн хотел сыграть в финале Кубка Стэнли, несмотря на перелом малоберцовой кости

Стало известно о характере травмы нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна.
Как сообщает Sportsnet, в первой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (5:1) канадский форвард заблокировал бросок защитника «Монреаля» Джеффа Питри и получил повреждение, пропустив после этого все четыре оставшиеся матча.
У Киллорна был диагностирован перелом малоберцовой кости. Нападающий сообщил, что перенёс операцию на прошлой неделе и рассчитывал сыграть в финальной серии, если бы потребовалось провести шестую или седьмую игру.
В плей-офф Киллорн принял участие в 19 играх, в которых сумел набрать 17 (8+9) результативных баллов при показателе полезности "-1".
«Тампа» выиграла второй подряд Кубок Стэнли. Всего этот трофей стал для «Лайтнинг» третьим в истории.
- 8 июля 2021
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