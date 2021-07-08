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Киллорн хотел сыграть в финале Кубка Стэнли, несмотря на перелом малоберцовой кости

Киллорн хотел сыграть в финале Кубка Стэнли, несмотря на перелом малоберцовой кости
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Стало известно о характере травмы нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекса Киллорна.

Как сообщает Sportsnet, в первой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (5:1) канадский форвард заблокировал бросок защитника «Монреаля» Джеффа Питри и получил повреждение, пропустив после этого все четыре оставшиеся матча.

У Киллорна был диагностирован перелом малоберцовой кости. Нападающий сообщил, что перенёс операцию на прошлой неделе и рассчитывал сыграть в финальной серии, если бы потребовалось провести шестую или седьмую игру.

В плей-офф Киллорн принял участие в 19 играх, в которых сумел набрать 17 (8+9) результативных баллов при показателе полезности "-1".

«Тампа» выиграла второй подряд Кубок Стэнли. Всего этот трофей стал для «Лайтнинг» третьим в истории.

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