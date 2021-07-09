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Буйницкий продлил контракт с минским «Динамо». В прошлом сезоне он сыграл всего 12 матчей

Буйницкий продлил контракт с минским «Динамо». В прошлом сезоне он сыграл всего 12 матчей
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Нападающий Дмитрий Буйницкий продолжит выступать за минское «Динамо», сообщается на официальной странице команды в «Телеграме».

В прошлом сезоне форвард принял участие в 12 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. После этого нападающий получил травму.

Всего в КХЛ 24-летний Буйницкий провёл 127 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно набрав 23 очка при общем показателе полезности «-1».

Дмитрий Буйницкий — участник юниорского и молодёжного чемпионата мира в составе сборной Беларуси. Кроме того, он имеет опыт игры за топ-клуб КХЛ — магнитогорский «Металлург». Форвард неоднократно вызывался в стан сборной Беларуси.

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