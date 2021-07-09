Защитник «Монреаля»: у Романова такой большой потенциал. Для него предел — только небо

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэль Эдмундсон поделился мнением об игроке обороны «Хабс» Александре Романове.

«Ему 21 год, у него такой большой потенциал. Он потрясающий парень. Я не думаю, что когда-либо видел кого-нибудь, как Романов, — он любит хоккей, любит приходить на каток каждый день, так что для него предел — только небо. Он будет хорошим игроком в этой лиге ещё долгое время», — приводит слова Эдмундсона журналист Sportsnet Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.

В регулярном чемпионате-2020/2021 Романов принял участие в 54 матчах, в которых сумел набрать 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». В минувшем плей-офф Романов отыграл четыре матча, в которых забросил одну шайбу — в четвёртой встрече с «Тампой».