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Кросби: двойное чемпионство «Тампы» отличается от двойного чемпионства «Питтсбурга»

Кросби: двойное чемпионство «Тампы» отличается от двойного чемпионства «Питтсбурга»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о второй подряд победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли.

«В условиях пандемии их двойное чемпионство немного отличается от нашего, но очевидно, что когда выигрываешь в первый раз, то все хотят тебя победить.

Другая сторона — это физическое состояние с учётом короткого межсезонья и травмами в ходе сезона. Надо суметь преодолеть эти неприятности, потому что через это необходимо пройти для победы.

Чтобы постоянно побеждать, необходима глубина состава и умение контролировать игру. Они доказали, что обладают и тем и другим», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на The Athletic.

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.

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