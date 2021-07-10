Житник: думаю, из-за «Тампы» действие потолка зарплат попробуют перенести на плей-офф

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник поделился мнением о чемпионстве «Тампа-Бэй Лайтнинг» в условиях превышения потолка зарплат.
«Вокруг возвращения Кучерова было много споров? Да, создан прецедент, за счёт пропуска Кучеровым регулярного чемпионата команда прошла сезон с превышением потолка зарплат на $ 19 млн.
Судя по публикациям, это вызвало негативную реакцию со стороны других клубов. Кто-то может взять приём на вооружение, хотя провернуть такое сложно. Да и не думаю, что свою главную звезду клуб искусственно придерживал — разве что на несколько матчей.
Может ли лига вмешаться в ситуацию? А как вмешиваться, если «Тампа» всё сделала легально, по коллективному соглашению? Думаю, что теперь действие потолка зарплат попробуют перенести на плей-офф — для тех клубов, которые туда пробьются. Наверное, это будет оптимальное решение», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.
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