Генменеджер «Монреаля»: для успеха в плей-офф нужна команда. Нельзя говорить об одном ходе

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением о выходе команды в финал Кубка Стэнли.
«Мы добавили в состав очень многих хоккеистов, сыгравших важную роль. Кори Перри, Эрик Стаал, Эрик Густафссон, Джон Меррилл — все они это сделали.
Я искренне считаю, что для успеха в плей-офф нужна именно команда. 23 игрока в составе, 20 игроков в заявке. Нельзя говорить о каком-то единственном ходе, который позволил создать команду.
Спасибо всему нашему коллективу. Я думаю, все ребята скажут вам, какой у нас был командный дух. У нас были игроки, которые хотели много работать друг для друга. Вот так мы и добились успеха», — приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ.
Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.
- 10 июля 2021
-
13:26
-
13:02
-
12:46
-
12:09
-
12:00
-
11:57
-
11:34
-
11:12
-
10:45
-
10:22
-
10:18
-
09:56
-
09:20
-
08:57
-
08:35
-
02:55
- 9 июля 2021
-
23:25
-
22:57
-
22:40
-
22:18
-
21:57
-
21:36
-
21:03
-
20:32
-
20:11
-
20:00
-
19:28
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:50
-
18:19
-
17:55
-
17:18
-
16:43