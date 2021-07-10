Генменеджер «Монреаля»: для успеха в плей-офф нужна команда. Нельзя говорить об одном ходе

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением о выходе команды в финал Кубка Стэнли.



«Мы добавили в состав очень многих хоккеистов, сыгравших важную роль. Кори Перри, Эрик Стаал, Эрик Густафссон, Джон Меррилл — все они это сделали.



Я искренне считаю, что для успеха в плей-офф нужна именно команда. 23 игрока в составе, 20 игроков в заявке. Нельзя говорить о каком-то единственном ходе, который позволил создать команду.



Спасибо всему нашему коллективу. Я думаю, все ребята скажут вам, какой у нас был командный дух. У нас были игроки, которые хотели много работать друг для друга. Вот так мы и добились успеха», — приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ.

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.