«Ванкувер» готов обменять одного из лучших защитников, чтобы подписать Экмана-Ларссона

«Ванкувер Кэнакс» изучает варианты обмена защитника Нейта Шмидта, сообщает NHL Trade Talk.



Отмечается, что игрок сам заинтересован в уходе из стана «касаток». Он перешёл в канадский клуб прошлой осенью в результате обмена из «Вегас Голден Найтс».



Контракт 29-летнего игрока с кэпхитом $ 5,95 млн будет действовать ещё четыре сезона. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 15 (5+10) очков при полезности «-7» и среднем времени 20:06.



Журналист Ник Кипреос сообщил, что «Ванкувер» сохраняет интерес к капитану «Аризоны Койотс» Оливеру Экману-Ларссону.



При этом необязательно, что речь идёт именно об обмене с участием обоих игроков непосредственно между «Кэнакс» и «Койотс». Но «Ванкувер» может использовать трейд Шмидта, чтобы освободить место в платёжке под шведа.



Контракт Экмана-Ларссона с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.



Отмечалось, что «Аризона» хочет обменять игрока из-за ухудшения финансового положения клуба на фоне пандемии. В прошлом году сообщалось, что ради перехода в «Ванкувер» он готов снять пункт о запрете на перемещения.



В минувшем регулярном чемпионате защитник набрал 24 (3+21) очка в 46 матчах при полезности «-17» и среднем игровом времени 20:59 (наименьший показатель за карьеру за исключением сезона в статусе новичка).