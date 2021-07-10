Отец Василевского прокомментировал получение сыном «Конн Смайт Трофи»

Отец голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского – Андрей Василевский-старший, прокомментировал получение сыном «Конн Смайт Трофи».
«Он добивается таких результатов за счёт своей фантастической работы, упорства и желания, веры в достижение успеха, ну и, естественно, у него есть немного таланта и умения не сдаваться в любых ситуациях, даже когда что-то не получается.
У него ведь были такие периоды даже после приезда в США, когда его отправили в АХЛ практиковаться – там у него было не очень хорошее начало, но ничего, он всё преодолел, поехали дальше. Эту награду заслуживали несколько человек в команде – тот же Никита Кучеров, Брэйден Пойнт, но просто журналисты выбрали Андрея.
Тоже приятно, но мировое признание он получил раньше, этот «Конн Смайт Трофи» просто подтверждение его уровня, путём победы в Кубке Стэнли, а это, между прочим, немаловажный фактор: по 20 лет в НХЛ играет много звёзд, прекрасных хоккеистов, которые не смогли завоевать кубок.
На этом отрезке он так, как лучший вратарь в мире прямо сейчас, себя и показал. А так, вся лига укомплектована прекрасными вратарями, просто он был надёжен, и «Тампа» показала командную игру – всё сошлось, но в целом любой клуб, попавший в плей-офф, заслуживал победы.
Он будет стремиться держать эту планку, потому что это честный хоккеист-профессионал, который будет отрабатывать свой контракт, чтобы не было никакого негатива в карьере.
Он ещё не достиг оптимального для вратаря возраста, который начинается в 28-30 лет и длится после ещё лет пять-шесть, вот когда достигнет, будет вообще здорово, он может радовать нас много лет прекрасной игрой», – цитирует отца Василевского ТАСС.
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