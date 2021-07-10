«Адмирал» подписал контракт с Евгением Грачёвым

«Адмирал» подписал однолетний контракт с форвардом Евгением Грачёвым, сообщает официальный сайт клуба из Владивостока.
В 2008 году нападающий стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира и в том же году был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ под общим 75-м номером. В системе клуба выступал с 2009 по 2011 год, после чего был обменян в «Сент-Луис Блюз». Всего в НХЛ Грачёв сыграл 34 матча и заработал 4 очка (1+3).
Помимо «Рейнджерс» и «Сент-Луиса», форвард выступал за такие клубы, как «Брэмптон» (ОХЛ), «Хартфорд» (АХЛ), «Коннектикут» (АХЛ), «Пеория» (АХЛ), «Адмирал», «Локомотив», «Амур», «Торпедо», «Автомобилист», «Авангард», рижское «Динамо».
В прошлом сезоне форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.
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