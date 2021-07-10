Эриксон: «Нью-Джерси» вряд ли будет много тратить на Шаранговича, но предложит два года

Журналист Pro Hockey Rumors Джош Эриксон поделился мнением о продолжении карьеры Егора Шаранговича в «Нью-Джерси Дэвилз».
«Белорусский нападающий был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта НХЛ в 2018 году, вышел на авансцену в дебютном сезоне в НХЛ. Он забросил 16 шайб и набрал 30 очков, этого хватило, чтобы занять десятое место в списке лучших новичков лиги.
Шарангович подавал некоторые надежды, когда играл в АХЛ, но в этом году в НХЛ он провёл свой лучший сезон на взрослом уровне. Его яркая игра за «Нью-Джерси» стала логичным продолжением удачной части сезона в минском «Динамо», где Егор в статусе ассистента капитана набрал 25 (17+8) очков в 34 играх.
Похоже, Шарангович обеспечил себе место в топ-6 форвардов «дьяволов» на следующий сезон, но «Нью-Джерси» вряд ли будет тратить на него много денег. Генменеджер Том Фицджеральд предложит Шаранговичу «мост» на два года, и белорус вновь будет ограниченно свободным агентом по завершении нового контракта», – написал Эриксон.
- 10 июля 2021
-
21:18
-
21:00
-
20:27
-
19:59
-
19:30
-
19:12
-
18:11
-
17:45
-
17:31
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:14
-
15:57
-
15:35
-
15:19
-
14:58
-
14:44
-
14:14
-
13:53
-
13:26
-
13:02
-
12:46
-
12:09
-
12:00
-
11:57
-
11:34
-
11:12
-
10:45
-
10:22
-
10:18
-
09:56
-
09:20
-
08:57
-
08:35