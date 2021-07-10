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Эриксон: «Нью-Джерси» вряд ли будет много тратить на Шаранговича, но предложит два года

Эриксон: «Нью-Джерси» вряд ли будет много тратить на Шаранговича, но предложит два года
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Журналист Pro Hockey Rumors Джош Эриксон поделился мнением о продолжении карьеры Егора Шаранговича в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Белорусский нападающий был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта НХЛ в 2018 году, вышел на авансцену в дебютном сезоне в НХЛ. Он забросил 16 шайб и набрал 30 очков, этого хватило, чтобы занять десятое место в списке лучших новичков лиги.

Шарангович подавал некоторые надежды, когда играл в АХЛ, но в этом году в НХЛ он провёл свой лучший сезон на взрослом уровне. Его яркая игра за «Нью-Джерси» стала логичным продолжением удачной части сезона в минском «Динамо», где Егор в статусе ассистента капитана набрал 25 (17+8) очков в 34 играх.

Похоже, Шарангович обеспечил себе место в топ-6 форвардов «дьяволов» на следующий сезон, но «Нью-Джерси» вряд ли будет тратить на него много денег. Генменеджер Том Фицджеральд предложит Шаранговичу «мост» на два года, и белорус вновь будет ограниченно свободным агентом по завершении нового контракта», – написал Эриксон.

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