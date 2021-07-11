Фаворит драфта Пауэр — о шансе попасть в «Баффало»: будет честью играть за них

Фаворит драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр поделился мнением, что может стать игроком «Баффало Сэйбрз».
«Клинки» выиграли в лотерее право первого выбора на драфте. Первый раунд запланирован на 23 июля.
«Было бы здорово, и это близко к дому. Я знаю, что у них богатая история. Для меня будет честью быть выбранным ими и играть за них.
Да, я бы хотел стать членом команды. По поводу того, где начать сезон — оба варианта, НХЛ и NCAA, для меня хороши, не думаю, что здесь можно ошибиться. Мне кажется, я нахожусь в хорошем положении.
Я уверен, что если подпишу контракт, то смогу провести полный сезон в НХЛ. До сих пор не знаю, какое решение будет лучшим.
Драфт — это особенное событие. Я с большим нетерпением жду дня, о котором мечтал и ради которого работал всю свою жизнь», — приводит слова Пауэра официальный сайт НХЛ на русском языке.
Пауэр вырос в Миссиссаге (провинция Онтарио), город находится примерно в 150 км от Баффало. Он провёл первое интервью с «Сэйбрз» в четверг.
Последним первым номером драфта, не начавшим играть в НХЛ сразу, был Эрик Джонсон, которого в 2006 году выбрал «Сент-Луис Блюз». Защитник предпочёл остаться в университете Миннесоты и дебютировать в НХЛ в сезоне-2007/2008.
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