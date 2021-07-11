«Клуб лгал». Экс-игрок «Чикаго» отказался от расследования дела о сексуальном насилии

Бывший игрок «Чикаго Блэкхоукс», обратившийся в суд по поводу инцидента с сексуальным насилием в 2010 году, не будет участвовать в расследовании этого дела, которое сейчас предпринято клубом.



«Клуб всё время лгал, отрицая в судебных документах, что неправомерное сексуальное поведение вообще имело место, так почему мы должны сейчас верить в их расследование?



Кроме того, нет никаких гарантий, что результаты расследования будут обнародованы… Зачем нам участвовать в расследовании, которое в конечном итоге может быть похоронено и скрыто от всеобщего обозрения?» — приводит слова адвоката Сьюзен Логганс, обосновавшей позицию своего клиента, TSN.



Ранее появилась информация, что перед победой команды в Кубке Стэнли — 2010 два экс-игрока клуба подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видеотренером «Блэкхоукс».



Экс-игрок «Чикаго», подавший иск, утверждает, что сообщил о насилии команде, но это было скрыто. Игрок также утверждает, что Олдрич угрожал ему.



Во втором иске, поданном в мае бывшим хоккеистом средней школы Мичигана, утверждается, что «Блэкхоукс» скрывали насилие над двумя игроками и дали Олдричу рекомендательное письмо, когда он покинул команду летом 2010 года. В иске утверждается, что это письмо дало ему возможность продолжить поиски новых жертв.



Олдрич был признан виновным в преступлении сексуального характера в Мичигане в 2013 году. Годом ранее он подал в отставку с должности директора по хоккейным операциям университета Майами из-за «подозрения в нежелательном прикосновении к взрослому мужчине».

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