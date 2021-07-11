«Спартак» подписал контракт с защитником «Автомобилиста» Мамкиным
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Защитник Михаил Мамкин подписал контракт с московским «Спартаком», сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».
Отмечается, что с 30-летним игроком обороны подписано одностороннее соглашение. Срок контракта с защитником составляет два года.
Игрок обороны выступал за Спартак с 2009 по 2014 годы. Кроме того, в КХЛ Мамкин защищал цвета «Югры», «Сочи» и «Автомобилиста».
В минувшем сезоне защитник принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени.
Всего в КХЛ Мамкин провёл 469 матчей, в которых набрал 70 (17+53) очков при общем коэффициенте полезности «-5».
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