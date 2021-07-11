Мамкин — о переходе в «Спартак»: рад вернуться домой. Жду борьбу за Кубок Гагарина

Защитник «Спартака» Михаил Мамкин поделился эмоциями от перехода в московский клуб.



«Рад вернуться домой — на родную землю и в родной клуб, в котором начиналась моя профессиональная карьера. После «Спартака» я долго не играл в Москве, поэтому родные и близкие тоже очень обрадовались моему переходу.



Отдельно соскучился по спартаковским болельщикам — на мой взгляд, они самые лучшие! Оказывают колоссальную поддержку на каждом матче — не только дома, но и на выезде, в других городах. Везде, в каждом уголке страны, можно встретить спартаковских болельщиков.



С нетерпением жду начала сезона и знакомства с новой командой. Конечно, жду как можно больше побед и хорошей командной игры — с попаданием в плей-офф и борьбой за Кубок Гагарина!» — приводит слова Мамкина официальный сайт «Спартака».

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