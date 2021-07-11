Мамкин — о переходе в «Спартак»: рад вернуться домой. Жду борьбу за Кубок Гагарина

Защитник «Спартака» Михаил Мамкин поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
«Рад вернуться домой — на родную землю и в родной клуб, в котором начиналась моя профессиональная карьера. После «Спартака» я долго не играл в Москве, поэтому родные и близкие тоже очень обрадовались моему переходу.
Отдельно соскучился по спартаковским болельщикам — на мой взгляд, они самые лучшие! Оказывают колоссальную поддержку на каждом матче — не только дома, но и на выезде, в других городах. Везде, в каждом уголке страны, можно встретить спартаковских болельщиков.
С нетерпением жду начала сезона и знакомства с новой командой. Конечно, жду как можно больше побед и хорошей командной игры — с попаданием в плей-офф и борьбой за Кубок Гагарина!» — приводит слова Мамкина официальный сайт «Спартака».
- 11 июля 2021
-
18:37
-
18:18
-
17:55
-
17:32
-
17:02
-
16:35
-
16:20
-
16:16
-
15:55
-
15:32
-
15:10
-
14:57
-
14:50
-
14:35
-
14:21
-
13:57
-
13:35
-
13:17
-
12:54
-
12:37
-
12:16
-
11:58
-
11:45
-
11:18
-
10:46
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:19
-
08:58
-
08:41
- 10 июля 2021
-
23:45
-
23:32
-
22:40
-
22:21