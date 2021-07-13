Данкан Кит сообщил о причинах перехода из «Чикаго» в «Эдмонтон»

37-летний известный канадский защитник Данкан Кит, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный победитель Олимпиады, рассказал о причинах своего перехода из «Чикаго Блэкхоукс» в «Эдмонтон Ойлерз».
«О «Чикаго» у меня остаются лишь отличные воспоминания, великолепный путь. «Блэкхоукс» всегда будут в моём сердце. На данном этапе моей карьеры я чувствую, что хочу быть ближе к моему сыну Колтону, который живёт здесь, в Пентиктоне.
Переход стал для меня огромным событиям, но я чувствую, что переход в «Эдмонтон» прямо сейчас отлично подходит мне. Я рад начать эту новую главу своей карьеры и попытаться выиграть Кубок Стэнли с «Ойлерз», — приводит слова Кита официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне Кит провёл 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) результативных баллов при показателе полезности "-13" и 30 минутах штрафного времени.
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