Данкан Кит сообщил о причинах перехода из «Чикаго» в «Эдмонтон»

37-летний известный канадский защитник Данкан Кит, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный победитель Олимпиады, рассказал о причинах своего перехода из «Чикаго Блэкхоукс» в «Эдмонтон Ойлерз».



«О «Чикаго» у меня остаются лишь отличные воспоминания, великолепный путь. «Блэкхоукс» всегда будут в моём сердце. На данном этапе моей карьеры я чувствую, что хочу быть ближе к моему сыну Колтону, который живёт здесь, в Пентиктоне.

Переход стал для меня огромным событиям, но я чувствую, что переход в «Эдмонтон» прямо сейчас отлично подходит мне. Я рад начать эту новую главу своей карьеры и попытаться выиграть Кубок Стэнли с «Ойлерз», — приводит слова Кита официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Кит провёл 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) результативных баллов при показателе полезности "-13" и 30 минутах штрафного времени.