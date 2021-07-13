Марун: Макдона играл весь плей-офф со сломанной рукой. Это невероятно

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун рассказал о том, что защитник команды Райан Макдона провёл плей-офф с травмой руки, а также поделился впечатлениями от прошедшего сезона.
«Райан не собирается говорить об этом прямо сейчас, но он играл весь плей-офф со сломанной рукой. Это невероятно.
Я думаю, что этот год был самым тяжёлым со многих точек зрения. Если говорить о сезоне из 56 игр… то, как мы сражались, и как мы прошли через невзгоды, травмы — это было поистине потрясающе.
Что могу сказать о Макдоне, Стэмкосе, Хедмане, Киллорне и Кучерове? Вы знаете, лидеры ведут нас вперёд и как бы водят автобус нашей команды.
Держите шайбу подальше от своих ворот, делайте всё возможное, чтобы выиграть, любите своих товарищей – ведь эта команда, как я уже говорил, такая особенная. Мы бросили себе вызов в середине плей-офф, чтобы оставить здесь свой след, и, без сомнения, мы сделали это», — приводит слова Маруна WFLA.
В прошедшем розыгрыше плей-офф Макдона провёл 23 матча, в которых отдал восемь голевых передач при общей полезности "+18". Марун также сыграл в 23 встречах, набрав 4 (2+2) очка при полезности "+2".
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