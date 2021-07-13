Санников — о роли в «Салавате»: в первую очередь меньшинство, скоростная и силовая игра

Новичок «Салавата Юлаева» нападающий Степан Санников рассказал, как провёл отпуск.

«В прошлом году мы не попали в плей-офф, и отпуск получился долгим и плодотворным: поработал с тренером, покатался на льду. Всё время провёл в Новосибирске, никуда не летал – готовился. Уже хочется скорей приступить к работе.



С тренерами работали больше над ногами. Нас больше «ноги кормят». Делали упор на скоростные упражнения.



Был первый диалог с тренерским штабом перед подписанием контракта. Обозначили мою роль. Конечно, я готов. Это в первую очередь меньшинство, скоростная, силовая игра от меня.



Цель? У команды одна цель – дойти до финала и бороться за Кубок. И не только побороться, а выиграть его. От себя я, конечно, жду прогресса по сравнению с прошлыми сезонами, которые были не совсем удачными. Поэтому надеюсь, что всё будет отлично», – цитирует Санникова официальный сайт «Салавата Юлаева».