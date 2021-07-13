Ставровский: хотим, чтобы люди приходили с удовольствием на арену и болели за «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский рассказал о подготовке к сезону-2021/2022.
«Подготовка к сезону у всех началась ещё в июне. Мы направили каждому игроку индивидуальный план подготовки, чтобы к старту сбора все уже были готовы к нагрузкам. Времени на раскачку у нас нет. Сейчас сдадим тесты, а потом уже пойдут серьёзные нагрузки.
Будут ли хоккеисты бежать тест Купера? Да. Конечно, тест Купера – это неприятный тест для игроков. Но его необходимо делать, потому что для тренеров он очень информативен, мы видим, кто в каком состоянии подошёл к сбору. Может, кому-то нагрузки придётся снизить, чтобы игрок нормально вошёл в тренировочный ритм.
С первого дня сборов у нас начнутся тренировки в двухразовом режиме. На лёд выйдем 19 июля.
Ожидания? Мы хотим, чтобы люди приходили с большим удовольствием на арену и болели за свою команду. В прошлом сезоне где-то из-за результата, где-то из-за других факторов контакт с болельщиками немного потерялся. Задачи нам уже назвали. Мы должны выходить в плей-офф, это все понимают. Скажу так: тренерский штаб и менеджмент клуба вместе приложат максимум усилий, чтобы в сезоне выполнить поставленные задачи и порадовать наших болельщиков», – цитирует Ставровского официальный сайт «Сочи».
- 13 июля 2021
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