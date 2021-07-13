Агент Бучневича: ожидаю, что скоро начнутся переговоры с «Рейнджерс»

Агент нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича Тодд Даймонд рассказал о желании Бучневича продлить контракт с клубом.
«Я ожидаю, что скоро начнутся какие-то переговоры. Жду, что «Рейнджерс» сделает квалификационное предложение, а дальше всё зависит от генменеджера Криса Друри. Он может повлиять на то, каким будет контракт», – цитирует Даймонда The Athletic.
Напомним, что контракт хоккеиста подходит к концу. По нему он получал $ 3,25 млн в год. Бучневич получит статус ограниченно свободного агента. В случае квалификационного предложения его зарплата может вырасти до $ 4,54 млн, при этом он также вправе обратиться в арбитраж.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 (20+28) результативных баллов при показателе полезности «+12». Этот сезон стал самым результативным в карьере форварда.
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